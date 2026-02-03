Lağım patladı her yerden pislik akıyor

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, dikkati çeken isimler arasında eski Fransız Bakan Lang ve kızı Caroline Lang da yer aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mediapart sitesinin eski Fransız Bakan'ın kızının Epstein ile arasındaki mali bağları ortaya çıkarmasının ardından Caroline Lang, Bağımsız Yapımcılar Sendikasındaki (SPI) genel sekreter görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Caroline Lang, basına yaptığı yazılı açıklamada, bu durumun SPI'yi etkilemesini istemediğini belirtirken, Epstein ile 2012'de "cömert hayırseverler" vasıtasıyla tanıştığını söyledi.

Bu "hayırseverlerin", genç sanatçıların eserlerini satın almak için "tamamen meşru bir fon oluşturulması" yönündeki fikrinin kendisine de o dönem makul geldiğini ifade eden Caroline Lang, Epstein'ın yaptıkları ortaya çıkınca ilgili kuruluştaki görevinden istifa ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Jack Lang ise Epstein ile bağlantıda olduğunu ancak o dönem söz konusu ismin "böyle bir suç şebekesinin merkezinde" olduğuna dair hiçbir şey bulunmadığını savundu.

Mediapart internet sitesi, Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelere dayandırdığı haberde, Epstein'ın 2016'da "vergi cenneti" olarak da bilinen ABD'ye ait Virgin Adaları'nda kurduğu bir şirketin hisselerinin yarısının Caroline Lang'a ait olduğunu ortaya koymuştu.