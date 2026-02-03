Epstein iddiaları ortaya atıldı: Akarsu ailesinden açıklama geldi!
Epstein'in adasındaki skandallar ortaya saçılırken, 2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun ölümü tekrar gündeme geldi. "Suikast" söylemlerine karşı Akarsu'nun kuzeni, "Onun hatırasına ve emeğine lütfen doğru şekilde sahip çıkınız. Sevgiler" açıklamasında bulundu.
Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada pek çok eski iddia ve komplo teorisi tekrar dolaşıma girdi. Bu paylaşımlar arasında, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'ya yönelik iddialar da yer aldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Akarsu'nun "Kimdir O?" adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olmasını gerekçe göstererek kazanın bir "suikast" olabileceğini öne sürdü. İddialar kısa sürede yayılırken, sanatçının ailesinden açıklama geldi.
KUZENİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Barış Akarsu'nun kuzeni tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialara net bir dille karşı çıkıldı. Açıklamada, Akarsu'nun ölümünün talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanarak, konunun farklı anlamlara çekilmesine tepki gösterildi.
"İZLENME ALMAK İÇİN BAŞKA YERLERE ÇEKİLİYOR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rahmetli abime olan sevginiz ve ilginiz çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 yıl önce yaşanan bu kazanın, izlenme almak amacıyla farklı yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyin. Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bunun 'Kimdir O?' parçasıyla ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Hatırasına doğru şekilde sahip çıkılmasını rica ediyorum."
SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEDİLER
Aile, Barış Akarsu'nun isminin spekülatif iddialarla gündeme getirilmemesi çağrısında bulunarak, sanatçının anısına saygı gösterilmesini istedi.
İşte o şarkının sözleri;
Her şeyi bilir, sinsice susar
Sen yaparsın, o gelir bozar
Son günü bekler, nefreti kusar
Kalbi bataklık, yarını yutar
Görmezsin
Duymazsın
Hep vardır
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
Tanrısı para kendine köle
Sözleri zehir onu dinleme
Sadık uşaklar eteğini öper
Korku üretir süsleri gizler
Alırsın
Satarsın
Yutarsın
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede
Tepede beyaz bir saray
Sarayda soytarı bir kral
Kara haber onun işi sıra kimde?
Kanlı resimler ressamı
Sergide insan mezarı
Satılık olan karanlıktır çerçevede