Kanserde tedavi saati önemli: Erken uygulama hayat kurtarıyor
Sağlık

Kanserde tedavi saati önemli: Erken uygulama hayat kurtarıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kanserde tedavi saati önemli: Erken uygulama hayat kurtarıyor

Yeni araştırma, akciğer kanseri hastalarında immünoterapinin saat 15.00’ten önce uygulanmasının yaşam süresini kayda değer şekilde uzattığını gösterdi.

Bilim insanları, kanser tedavisinin günün erken saatlerinde uygulanmasının hastaların yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre, özellikle akciğer kanseri hastalarında saat 15.00’ten önce uygulanan immünoterapi, tedavinin etkinliğini önemli ölçüde artırıyor.

Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, tedavi zamanlamasının hasta sonuçları üzerindeki etkisini incelendi. Araştırmada, vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin, bağışıklık sistemi üzerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi.

ERKEN SAATTE GÖRÜLEN TEDAVİNİN DAHA ETKİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaya katılan 210 hastanın yarısı tedavilerini saat 15.00'ten önce alırken, diğer yarısı günün ilerleyen saatlerinde tedavi gördü ve bu döngü ilk dört tedavide sürdürüldü.

Araştırmacılar, hastaları ortalama 29 ay boyunca takip etti. Buna göre, tedaviyi erken saatlerde alan hastalar ortalama 28 ay yaşarken, geç saatlerde tedavi gören hastaların ortalama yaşam süresi 17 ayda kaldı.

İKİ KAT ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Çalışmanın yürütücüsü Francis Lévi, sonuçların son derece çarpıcı olduğunu belirterek, “Yaşam süresinde neredeyse iki kat artış söz konusu” dedi. Warwick Üniversitesi’nden Prof. Pasquale Innominato ise çalışmanın, tedavi zamanlaması ile sonuçlar arasındaki nedensel ilişkiyi güçlü biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİ SABAH SAATLERİNDE DAHA AKTİF

Uzmanlara göre, immünoterapinin hedef aldığı T hücreleri, sabah saatlerinde tümör çevresinde daha yoğun bulunuyor. Gün ilerledikçe bu hücreler dolaşım sistemine karışıyor. Bu nedenle erken saatlerde verilen ilaçlar, tümöre daha etkili şekilde etki edebiliyor.

