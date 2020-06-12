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Ekonomi

Suriye’den Türkiye’ye hububat ithal ediliyor

Türkiye, terör örgütünden arındırdığı Suriye’nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat ithal etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:06:19 -
Suriye’den Türkiye’ye hububat ithal ediliyor

Türkiye, terör örgütünden arındırdığı Suriye’nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat ithal etmeye devam ediyor.


Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırdığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Telabyad kentinden alınan hububat, kamyonlarla Akçakale Gümrük Kapısından çıkış yaparak Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait depolara boşaltılıyor. Yaklaşık 2 aydır Suriye’nin Telabayad ilçesinden Türkiye tarafına arpa getirdiklerini dile getiren kamyon sürücüsü Salih Gündoğu,"Biz iki aydır Telabyad’dan arpa çekiyoruz. Suriye’den alıp Şanlıurfa’da yükümüzü boşaltıyoruz. Korona virüsü nedeniyle kısa bir süre ara vermiştik ama şimdi tekrara nakliyeye başladık. Sağ olsun devletimiz giriş ve çıkışlarda önlem alıyor. Önlem alındığı için virüs yönünden sıkıntı yok"diye konuştu.

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