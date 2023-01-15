Suriye'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama! Haddinizi bilin

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, Şam’a bir ziyarette bulunan İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında hadsiz bir açıklamaya imza attı. Mikdat, “İşgal ortadan kalkmadan Türkiye ile normal bağların kurulmasından söz edemeyiz” diyerek Türkiye'ye alçakça bir ithamda bulundu.

Türkiye, düzenlediği askeri operasyonlar sonrası Afrin ve Cerablus bölgeleri başta olmak üzere ülkenin kuzeyinde askerleriyle varlığını sürdürüyor. İdlib’de Rusya ve İran’la varılan mutabakat sonucu oluşturulan gözlem noktaları bulunuyor.

Son dönemde Suriye ile Türkiye arasında yakınlaşma başlamış; Rusya’nın arabuluculuğunda yapılan görüşmeler son olarak Savunma Bakanları’nın 28 Aralık’ta Moskova’da bir araya gelmesiyle sonuçlanmıştı.

Perşembe günü de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şubat ayında Faysal Mikdat’la bir araya gelebileceğini açıklamıştı. Türkiye, görüşmeler sürerken ülkenin kuzeybatısındaki silahlı muhalefeti desteklemeye devam ediyor. Şam yönetimi ise muhalif militanları “terör örgütü” olarak kabul ediyor.

Mikdat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Beşşar Esad’ın bir araya gelmesi için “uzlaşmazlık olan unsurların ortadan kalkmasına bağlı olduğunu” söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada dışişleri bakanlarının yapacağı görüşme sonrası devlet başkanlarının da bir araya gelebileceğini söylemişti.

Esad da Cuma günü yaptığı açıklamada görüşmelerin sonuçlarının “işgal ve teröre verilen desteğin son bulmasına bağlı olduğunu” ifade etmişti.