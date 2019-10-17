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Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap

Suriye Devlet Başkanı Esed'in siyaset ve medya danışmanı Buseyna Şaban, TSK ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" cevabını verdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 01:27
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken Suriye ordusu da bölgede ilerlemeye başladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi ve medya danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye'nin operasyonu ve Suriyeli Kürtlerin bölgedeki konumlarıyla ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Esad'ın danışmanı Şaban, Türk ordusu ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" yanıtını verdi.

"YPG ile Şam arasında anlaşma yok"

Buseyna Şaban, YPG ile Şam yönetimi arasında bir anlaşma olmadığını "bazı örgütlerin Suriye çıkarlarına aykırı hareket edip Amerikalılarla anlaştığını" söyledi.

Suriyeli Kürt örgütlere Suriye hükümeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışını farklı olduğunu ifade eden Şaban, "Erdoğan (Suriyeli Kürtleri), Osmanlı ve Müslüman Kardeşler arzusunu gerçekleştirmek, Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerini işgal etmek için bahane olarak kullanmaya çalışıyor" dedi. Şaban, "Erdoğan'ın ülkesinde 17 milyon Kürt var, ülkesindeki Kürtlerle ilgilense daha iyi olur. Benim ülkemdeki Kürtlerle veya bizim ülkemizdeki herhangi farklı etnik yapıyla, mezheple biz ilgileniriz" diye konuştu.

"Ülkemizin her noktasının özgürleşmesi için çalışacağız"

Esad'ın danışmanı Şaban, Türk ordusu ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" yanıtını verdi.

"Türk hükümeti ile bağlantımız yok"

Türk hükümeti ile Suriye hükümetinin iletişim halinde olup olmadığı sorusunu da Buteyna Şaban "Hayır, Türk hükümeti ile bir bağlantı yok. Siyasette her şey mümkün. Şimdi bir bağlantı yok ama ileride ne olabileceğine dair bir fikrim yok. Ama Türk işgalciler çekilmeli ve kendi topraklarına dönmeliler" sözleriyle yanıtladı.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Esad'ın kontrolündeki Suriye ordusunun Münbiç ve Kobani'ye gireceği belirtilmişti.

Münbiç ve Kobani neden önemli?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile Suriye Milli Ordusu'nun kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 01:27
  1. Münbiç
  2. Kobani
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Suriye Milli Ordusu
  5. Suriye
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. Türkiye
  8. Recep Tayyip Erdoğan

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