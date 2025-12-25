Suriye’den tarihi adım: Yeni para birimi için geri sayım başladı

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni Suriye para biriminin piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Hasriya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni para biriminin tedavüle çıkarılmasına ilişkin 2025 tarihli ve 293 sayılı kararnamenin yayımlandığını duyurdu.

Yeni para biriminin, Suriye açısından ekonomik ve parasal alanda yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen önemli bir ulusal dönüm noktası olduğunu belirten Hasriya, sürecin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Merkez Bankası Başkanı Hasriya, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonraki mali egemenliğimizin bir sembolünü temsil ediyor ve Suriye Merkez Bankasının yönetimi altında, herkesin işbirliğiyle inşa edilen yeni bir aşamanın başlangıcına işaret ediyor. Bu, kurtuluştan bu yana elde edilenlere eklenen ulusal bir başarı, istikrar ve ekonomik iyileşmeye doğru atılmış sağlam bir adım olacaktır."

Hasriya, yeni para birimine ilişkin detayların 28 Aralık'ta düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.