  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yapay zekayla yapılan bu tuzağa kimse inanamadı! Cumhurbaşkanının sesini duyunca hayatının şokunu yaşadı!

Bir yanda LGBT tehlikesi bir yanda nikahsız birliktelikler! İlahiyat profesörü açık açık uyardı

‘Piyango haram değil’ diyen Özel modu değiştirdi! Dün mezarda rakı bugün kandil mesajı

50 bine yakın hükümlü salıveriliyor! Paket çıktı tahliyeler başladı

Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına “hayat tarzı” diye karşı çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Bakan Kacır ilan etti: Türkiye için 'Yapay Zeka' miladı! İki dev birim kuruldu

Boş teneke diplomasi! Netanyahu’nun tıngırtısına Ankara’dan tokat gibi karşılık

Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı

Zikzak çizen zihniyetin sonu: CHP'nin 'ucuz alkol' vaadettiği gençlik yollarda can pazarı kuruyor!
Ekonomi Suriye’den tarihi adım: Yeni para birimi için geri sayım başladı
Ekonomi

Suriye’den tarihi adım: Yeni para birimi için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye’den tarihi adım: Yeni para birimi için geri sayım başladı

Yeni Suriye para biriminin özellikleri ve hangi aşamada devreye alınacağına ilişkin detayların 28 Aralık’ta açıklanması bekleniyor.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni Suriye para biriminin piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Hasriya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni para biriminin tedavüle çıkarılmasına ilişkin 2025 tarihli ve 293 sayılı kararnamenin yayımlandığını duyurdu.

Yeni para biriminin, Suriye açısından ekonomik ve parasal alanda yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen önemli bir ulusal dönüm noktası olduğunu belirten Hasriya, sürecin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Merkez Bankası Başkanı Hasriya, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonraki mali egemenliğimizin bir sembolünü temsil ediyor ve Suriye Merkez Bankasının yönetimi altında, herkesin işbirliğiyle inşa edilen yeni bir aşamanın başlangıcına işaret ediyor. Bu, kurtuluştan bu yana elde edilenlere eklenen ulusal bir başarı, istikrar ve ekonomik iyileşmeye doğru atılmış sağlam bir adım olacaktır."

Hasriya, yeni para birimine ilişkin detayların 28 Aralık'ta düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Rusya, İsrail ve Suriye için devreye girdi
Rusya, İsrail ve Suriye için devreye girdi

Dünya

Rusya, İsrail ve Suriye için devreye girdi

Suriye’ye ihracatta rekor artış: Yüzde 54 sıçrama
Suriye’ye ihracatta rekor artış: Yüzde 54 sıçrama

Ekonomi

Suriye’ye ihracatta rekor artış: Yüzde 54 sıçrama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23