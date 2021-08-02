Suriye’den ilginç açıklama: İran'a bağlı Şii milisler ABD saldırılarına karşı radar sistemi kurdu
İran Devrim Muhafızları'na bağlı milislerin, Suriye’nin Deyrizor kenti kırsalının doğusunda bir radar kurduğu iddia edildi.
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Şii milisler, Suriye'nin Deyrizor ili kırsaının doğu kesimindeki El Meyadin şehrinin eteklerinde, bölgede gerçekleşen uçuşları tespit etmek için dün bir radar sistemi kurdu.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kaynaklarına göre İranlı askeri uzmanlar, radarın bölgede kurulmasını ve işletilmesini denetledi.
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Ebu'l-Fadl el-Abbas milisleri, Deyrizor kırsalının doğu kesimindeki El Meyadin kentinin eteklerinde bulunan El Şibli anıtlarının bulunduğu bölgenin yakınındaki askeri noktalarından iki hafta önce çekilmişti.
Gözlemevi’ne göre milisler, bu askeri noktayı, orada konuşlanmış ve bir roketatar ve 23 kalibre bir uçaksavar kurmuş olan Hizbullah güçlerine teslim etti.
ABD ve İsrail'e ait savaş uçakları son dönemde radar sisteminin kurulduğu bölge ekseninde İran için savaşan Şii milislere yönelik saldırılar düzenliyor.