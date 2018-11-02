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Suriye'den geldi! Zehir tacirlerine büyük operasyon

Mersin'de, Suriye'den gelen bir gemiye yapılan operasyonda 3 milyon 126 bin uyuşturucu ele geçirildi.

02 Kasım 2018 Cuma 13:53
Suriye'den geldi! Zehir tacirlerine büyük operasyon

Mersin Uluslararası Limanı'na (MIP) yanaşan bir gemideki konteynerde 3 milyon 126 bin uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye'den kente gelen bir gemiden şüphelenen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ekipleri, konteynerlerde x-ray cihazıyla tarama yaptı.

Konteynerlerden birinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda koyun derilerinin aralarına gizlenmiş 521 kilogram ağırlığında 3 milyon 126 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 13:53
  1. Mersin
  2. Suriye
  3. uyuşturucu operasyonu

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