Suriye'den flaş açıklama: PKK'lılar çekildi
Suriye Savunma Bakanlığı, 400 PYD/PKK'lı teröristin Münbiç'ten Fırat'ın doğusuna çekildiğini öne sürdü.02 Ocak 2019 Çarşamba 20:28
Suriye Savunma Bakanlığı, yaklaşık 400 PYD/PKK’lının Münbiç’i terk ederek Fırat’ın doğusuna çekildiğini iddia etti.
Türkiye’nin operasyon başlatması üzerine terör örgütü PYD/PKK, Suriye’nin Münbiç kentini rejim güçlerine terk edeceğini açıklamıştı. Suriye Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, yaklaşık 400 PKY/PKK mensubunun Münbiç’i terk ederek Fırat’ın doğusuna çekildiği iddia edildi.
Açıklamada PKK'lı grubun 30’dan fazla araçla oluşturulan konvoyla geri çekildiği belirtildi.
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