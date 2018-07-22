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Suriye'den 'DAEŞ' haberi geldi, Türkiye alarma geçti!

Türkiye, Suriye'deki cezaevinden firar eden DAEŞ üyesi teröristler için alarm durumuna geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı İdlib'de cezaevinden kaçan DAEŞ'li 12 teröristin Türkiye'ye geçme ihtimaline karşı güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:45
Suriye'den 'DAEŞ' haberi geldi, Türkiye alarma geçti!

Türkiye, Suriye'deki cezaevinden firar eden DAEŞ üyesi teröristler için alarma geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı İdlib'te cezaevinden kaçan DAEŞ'li 12 teröristin Türkiye'ye geçmiş olması ihtimaline karşı güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

4'Ü YAKALANDI, 14'Ü ARANIYOR

Gazeteci Enis Yıldırım'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, uluslararası terör faaliyetlerini deşifre etmek için yaptığı çalışmalar çerçevesinde Suriye'nin İdlib şehrinde bulunan Felyak El Şam grubuna ait cezaevinde tutuklu olan 16 DAEŞ mensubunun firar ettiğini belirledi. Kaçan teröristlerden 4'ünün yakalandığı, 12'sinin ise halen arandığını belirleyen İstihbarat Daire Başkanlığı, özellikle güney illeri başta olmak üzere tüm illere uyarı yazısı göndererek duyarlılık istedi.

FOTOĞRAFLARI TÜM İLLERE GÖNDERİLDİ

Teröristlerin fotoğraflarını da illere gönderen İstihbarat Daire Başkanlığı, DAEŞ terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye geçmiş olması ihtimaline karşı güvenlik tedbirlerinin artırılmasını hatırlattı.

Kaynak: Haber 7

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 16:45
  1. suriye
  2. terör örgütü
  3. hapisten kaçan DAEŞ'liler
  4. DAEŞ

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