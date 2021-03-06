Suriye'den çıkın demişlerdi! Türkiye’den Arap Birliği’ne tepki
Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Türkiye’ye yönelik alınan kararların tümüyle reddedildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz” ifadesi kullanıldı. Alınan kararların Arap halkları nezdinde bir karşılığı olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmek amacıyla ülkemize yönelik kalıplaşmış ithamlarını sürdürmekte ısrar etmesinin, dost ve kardeş Arap halkları nezdinde karşılığı bulunmadığını esasen Arap Ligi üyeleri de gayet iyi bilmektedir. Arap Ligi’ni asılsız iddialarla ülkemizi hedef almak yerine, Arap halkının huzurunu sağlamalılar.”