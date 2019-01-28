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Suriye'deki yetim çocuklardan resim ve oyuncak sergisi

Kilis ili karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesindeki İstanbul İtfaiyesi Şehit Onbaşı Taner Çebi Anaokulunda eğitim gören Suriyeli yetimler hazırladıkları resim, minyatür ve oyuncakları sergiledi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:10
Suriye'deki yetim çocuklardan resim ve oyuncak sergisi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde 2014'te inşa edilen Siccu konteyner kentinde açılan İstanbul İtfaiyesi Şehit Onbaşı Taner Çebi Anaokulunda, çocukların savaşın etkilerinden uzaklaşması ve sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Geçen yıl İstanbul'da meydana gelen yangında şehit olan İtfaiye Onbaşı Taner Çebi adına Azez'de açılan anaokulunda yetim çocukların eğitmenlerinin yardımlarıyla yaptıkları resim, minyatür ve oyuncaklar sergilendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Yetim Birimi sorumlularından Ahmet Kenan, İHH'nin anaokulunda çocukların eğitim öğretim dönemleri içinde yaptıkları resimler, el işleri ve çeşitli oyuncakların sergilendiğini dile getirdi. Kenan, "Aslında bu çalışmalar çocukların hayallerini yansıtıyor. Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak çocukların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz"

Anaokulu öğretmenlerinden Huzame Esseyid, "Bu sergi fikri çocukların yaptığı güzel resimleri ve çalışmaları duvara asmamızla başladı. Güzel bir fikir ortaya çıktığını düşünerek bu fikri geliştirmeye çalıştık." diye konuştu.

Esseyid, grup çalışmalarıyla yetim çocuklar arasındaki yardımlaşma ve paylaşma duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Onları savaş ortamından uzaklaştırmak ve yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Buradaki yetim çocukları bir nebze de olsa umutlandırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çocukları savaşın etkilerinden birazcık uzaklaştırmış oluruz." dedi.

İHH, Suriye'de sivillerin yoğun yaşadığı Halep kırsalı ve İdlib bölgelerindeki yetimlere hamilik ederken, 54 ülkede ve Türkiye'deki 76 şehirde bulunan 90 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:10
  1. İstanbul
  2. Azez
  3. İHH
  4. sergi
  5. Suriye
  6. yetim çocuklar
  7. Anadolu Ajansı

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