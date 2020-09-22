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Aktüel Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 5 sanığa hapis cezası
Aktüel

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 5 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:53:12 -
Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 5 sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Suriye uyruklu 5 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, akraba olan tutuklu sanıklar M.G.H.A, M.G.A, A.H.A, M.H.A. ve A.H.A. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasına açıklayan savcı, sanıkların telefonlarında ele geçirilen görüntüler ile tanık beyanları nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tahliye edilmelerini istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklardan M.G.H.A, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, 2014-2015 yıllarında ülkesindeki iç savaş nedeniyle evlerini ve topraklarını bırakıp kaçtıklarını söyledi.

Türkiye'ye sığındıklarını anlatan M.G.H.A, "Türkiye bize yardım etti. Çocuklarıma okulda ve hastanede baktı. 6,5 aydır tutukluyum. Bakmakla yükümlü olduğum 6 çocuğum ve annem var. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da örgüt üyeliği suçlamasını reddederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, 5 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağı şartıyla tahliyelerine hükmetti.

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