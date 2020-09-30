Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 kardeşe hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Suriye uyruklu 3 kardeşten birine 4 yıl 2 ay, diğer ikisine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, yabancı uyruklu tutuklu sanıklar H.E, A.E. ve A.E. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklardan A.E, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, ailesini yaşatmak adına 10 ekmek almak için örgüte gittiğini, kısa süre mutfağında çalıştığını anlattı. Aldığı silahla fotoğraf çektirdiği için pişman olduğunu ifade eden sanık, tahliye ve beraatini talep etti.

Diğer sanık A.E. ise herhangi bir örgütte bulunmadığını, Türkiye'ye çalışmaya ve ailesine bakmaya geldiğini belirterek, "Diğer ülkeler de bize kapılarını açtı ama biz Türkiye'yi sevdiğimiz için buraya geldik." diye konuştu.

Türkiye'yi sevdiği için buraya geldiğini kaydeden sanık H.E. de örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar H.E. ve A.E'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası, 10 gün terör örgütünde kaldığını itiraf ettiği için etkin pişmanlıktan yararlandırılan sanık A.E'ye de aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet, yurt dışı yasağı şartı ile sanıkların tahliyesine hükmetti.



