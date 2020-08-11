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Aktüel

Suriye'deki terör gruplarına katılmak isteyen 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:31:24 -
Suriye'deki terör gruplarına katılmak isteyen 3 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'den hareket edip Suriye'deki terör gruplarına katılmak istedikleri iddiasıyla Hatay'da yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Suriye'deki terör gruplarına katılmak için kentten Hatay'a hareket eden 3 kişiyi belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi Hatay'da yakaladı.

Mersin'e getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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