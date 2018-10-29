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Suriye'deki PKK/PYD'ye eşzamanlı harekât olacağı iddia edildi

Suriye’de terör devletine asla izin vermeyeceğini ilan eden Türkiye dün Fırat’ın doğusundaki Zor Mağar köyünde PKK/PYD hedeflerini vurdu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:38
Suriye'deki PKK/PYD'ye eşzamanlı harekât olacağı iddia edildi

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab’ın batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından bombalandı. Fırat Nehri’nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip Zor Mağar bölgesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevziler, TSK’ya ait obüs bataryaları ile vuruldu. Saat 11.00’de başlayan top atışları 14.00’e kadar sürdü.

15 TOP ATIŞI YAPILDI

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Fırat Kalkanı Harekâtı sınır bölgesinde bulunan ÖSO grup komutanları, emniyet ve istihbarat sorumlularının, operasyondan kısa süre önce TSK mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Sabah saatlerinde de Fırat’ın doğusunda Zormağar Köyü'nde konuşlu PKK mevzilerinde hareketlilik gözlendiği, TSK’nın 4 sabit nokta ile bir konvoyu vurduğu belirtildi. PKK’nın birçok sabote eylemi gerçekleştirdiği bölgeye 15 top atışı yapıldı.

ÖSO HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Sacir, Cerablus, Tel Abyat hattında tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları, Tel Abyat, Münbiç ve Ayn El Arab’a eşzamanlı müdahele edileceğini belirtti. ÖSO komutanları, sınırdan güneye Münbiç yönünde sağlanacak ilerlemeye paralel olarak sınır hattında ise Cerablus’tan ilk olarak 35 km doğudaki Ayn El Arab’a, sonrasında ise 70 km mesafedeki Tel Abyat’a uzanan hattı temizleyeceklerini söylediler.

PKK’nın 2015’ten bu yana işgal altında tuttuğu Zor Mağar, Türkiye ile birlikte Cerablus’a da sıfır noktada yer alıyor.

MÜNBİÇ’TE TSK KORKUSU

Zor Mağar hattındaki PKK mevzilerinin vurulmasına paralel olarak Münbiç’te de hareketlilik yaşanıyor. PKK, Münbiç’in işgal edildiği 2016 başından itibaren elektrik direkleri ve özel hazırlanmış billboardlara ölen PKK’lıların fotoğraflarını asarken, yerel kaynaklar son 2 gündür bu fotoğrafların toplandığı bilgisini verdi. Örgüt içi paniğin üst noktaya çıktığı, sokakta yüzleri kapalı gezen teröristlerin fotoğraf çeken her sivilin telefonuna el koyduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:38
  1. Ordu
  2. TSK
  3. son dakika
  4. ÖSO
  5. PKK/PYD
  6. suriye Fıratın doğusuna harekat
  7. Suriyenin kuzeyine harekat
  8. son dakika Gündem Haberleri

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