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Aktüel

Suriye’deki mazlumlara gıda desteği

Suriye’nin Resulayn kentinde yaşayan ihtiyaç sahibi halka yönelik insani yardımlar, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde AFAD tarafından dağıtılmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:28:10 -
Suriye’deki mazlumlara gıda desteği

Suriye’nin Resulayn kentinde yaşayan ihtiyaç sahibi halka yönelik insani yardımlar, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde AFAD tarafından dağıtılmaya devam ediyor.


Korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle oruçlu olmalarına rağmen Barış Pınarı bölgesindeki çalışmalarına gerekli tedbirleri alarak devam eden SUDKOM koordinatörlükleri, Türkiye’nin kontrolündeki şehir merkezleri ve kırsal kesimde, insanları kimseye muhtaç etmemek için fedakarlıklar gösteriyor. SUDKOM’un sahadaki çalışmalarını takip eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çalışanlara güvenlik ve sağlık tedbirlerini almalarını hatırlatarak teşekkür etti.


SUDKOM koordinesinde AFAD organizasyonu ile dağıtımı gerçekleştirilen insani yardımlar, daha önce Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün alanda yaptığı taramalar sonucu belirlenen ailelere yönelik yapılıyor. Rasulayn’da yaşadığı halde geliri olmayan, ailesinde bakıma muhtaç yakını bulunan, Türkiye’den veya Suriye’nin başka şehirlerinden daha huzurlu ve güvenli bulduğu için bölgeye yerleşen halkın başta gıda olmak üzere temizlik malzemesi, giyim, sağlık ve eğitim gereksinimleri Türkiye tarafından karşılanıyor. Bölgede yaşayan ve insani yardımlara ihtiyacı olan halka destek olan Türkiye, Resulayn’da 40 evin ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürerek teslim etti.

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