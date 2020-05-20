Suriye’deki iç savaştan kaçan kadın, Adana’da tarla ilaçlamasında zehirlenerek hayatını kaybetti
Suriye’deki iç savaştan kaçarak geldiği Adana’da tarım işçisi olarak çalışan 25 yaşındaki kadın, ilaçlama yapılan bahçede ilacın etkisiyle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adana'da bahçe ilaçlaması yapıldığı sırada rahatsızlanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çalışacağı bahçede ilaçlama yapılıyordu
Edinilen bilgiye göre, olay Karataş ilçesine bağlı Tuzla-Damlapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'de iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Rime El Abid (25) tarım işçisi olarak çalışıp geçimini sağlamaya ve ailesine bakmaya başladı. Bugün de Damlapınar Mahallesi'nde ilaçlama yapılan bir bahçeye çalışmaya giden genç kadın, iddiaya göre ilacın etkisiyle rahatsızlanarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak Rime El Abid yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.