  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suriye’deki iç savaşta oğlunu öldü sanan adamın Türkiye’de buluşma anı!
Gündem

Suriye’deki iç savaşta oğlunu öldü sanan adamın Türkiye’de buluşma anı!

Suriye’de oğlunun öldüğünü düşündüğü bir baba ve o günden sonra babasından haber alamayan bir evlat… Türkiye’nin kucak açtığı Suriyeli vatandaşlar, hayırseverler tarafından böyle bir birine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:10:00 - 2020-08-27 16:18:32

Katil Esed’in başlattığı milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Suriye’deki iç savaş ülkede binlerce ailesi birbirinden ayırdı. Bunun son örneklerinden biri olan bu yaşlı amca ile oğlunun paylaşıldığı video durumun içler acısı halini ortaya koyuyor.

Videoda oğlunun öldüğünü düşünen bir baba yıllar sonra hayırseverler tarafından oğlunun çalıştığı mobilyacıya götürülüyor. Yaşlı amca heyecanlı, evladının durumdan haberi yok. Videonun sonlarına doğru ise babasını gören adam koşarak mobilyaların üstünden atlayarak ona sarılma anı ise yürekleri paramparça ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu video “hüngür hüngür ağladım” yorumlarına neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.
Yeni eğitim dönemi detayları belli oldu! Kayıt parası ve bağışlar...
Eğitim

Yeni eğitim dönemi detayları belli oldu! Kayıt parası ve bağışlar...

Uzaktan eğitimle önümüzdeki pazartesi günü açılacak olan okullarda eğitim sürecinin nasıl olacağının detayları ortaya çıktı. ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı