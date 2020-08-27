Suriye’deki iç savaşta oğlunu öldü sanan adamın Türkiye’de buluşma anı!

Katil Esed’in başlattığı milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Suriye’deki iç savaş ülkede binlerce ailesi birbirinden ayırdı. Bunun son örneklerinden biri olan bu yaşlı amca ile oğlunun paylaşıldığı video durumun içler acısı halini ortaya koyuyor.

Videoda oğlunun öldüğünü düşünen bir baba yıllar sonra hayırseverler tarafından oğlunun çalıştığı mobilyacıya götürülüyor. Yaşlı amca heyecanlı, evladının durumdan haberi yok. Videonun sonlarına doğru ise babasını gören adam koşarak mobilyaların üstünden atlayarak ona sarılma anı ise yürekleri paramparça ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu video “hüngür hüngür ağladım” yorumlarına neden oldu.