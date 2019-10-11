Suriye'deki harekata karşı çıkan HDP'li Ali Kenanoğlu'ndan Alevi kışkırtması

Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, HDP'yi çılgına çevirdi. Hemen her gün ithamlar ve halkı provoke eden konuşmalar birbirini izliyor.

İşte o tepki çeken açıklamalardan birisini de HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM kürsüsünde konuşma yapan Kenanoğlu, "Rojava aynı zamanda bir Alevi yerleşim bölgesidir. Siz Türkiye'de Alevilere yaşam hakkı vermeyeceksiniz ama Suriye'de Alevileri koruyacaksınız öyle mi!" ifadelerine yer verdi.

HDP, bu konuşmayı resmi Twitter hesabından paylaştı. Açıklamalar kepki gösteren sosyal medya kullanıcıları videonu altına çok sayıda yorum yağdırdı.