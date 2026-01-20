  • İSTANBUL
Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin DEAŞ misyonu bitti
Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin DEAŞ misyonu bitti

Suriye'deki anlaşma sonrası ABD'den flaş açıklama: YPG/SDG'nin DEAŞ misyonu bitti

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında varılan Haseke anlaşmasını değerlendiren ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, SDG'nin sahadaki “birincil anti-DEAŞ gücü” olma misyonunun artık büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şam ile SDG arasında varılan Haseke anlaşmasını değerlendirdi.

Tom Barrack şunları söyledi:

"SDG'nin (Suriye'de) sahadaki başlıca DEAŞ karşıtı güç olma işlevi büyük ölçüde sona ermiştir"

"Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin geçiş sürecinde yatmaktadır"

