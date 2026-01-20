  • İSTANBUL
Suriye'deki anlaşma sonrası ABD Başkanı Trump'tan Şara'ya övgü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları için "Orada Avrupalı teröristler hapishaneden kaçtılar ve Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladı" ifadelerini kullandı.

Amerikan New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yazışmalarını anlatan Trump, Suriye'deki güncel duruma dikkati çekti.

Trump, Macron ile yazışmalarını kamuoyuna açıklamasının nedeni olarak Suriye'de YPG/SDG'nin serbest bıraktığı Avrupa kökenli DEAŞ mahkumları olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, röportajında, Macron ve Rutte ile Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının durumuna ilişkin bir konuyu ele aldıklarını aktararak, "Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishane kaçışını engelledim. Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Avrupalı mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu olay dün oldu." değerlendirmesini yaptı.

Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi." ifadelerini kullandı.

 

120 DEAŞ'LIDAN 81'İ YENİDEN YAKALANMIŞTI

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti.

Açıklamada, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.

