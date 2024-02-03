Suriye'deki ABD saldırısında çok sayıda sivil şehid oldu!

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık Suriye ve Irak'ta saldırılara başladı. Suriye rejiminden saldırıya ilişkin açıklama geldi.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu' bildirilmişti. Suriye rejiminden saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Suriye Baas rejiminin Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ''Amerikan saldırısı çok sayıda sivil ve askerin ölümüne yol açtı ve kamu ve özel mülkte ciddi hasara yol açtı. ABD'nin saldırısının, Suriye ordusunun ve müttefiklerinin terörle mücadele alanındaki kabiliyetini zayıflatma girişiminden başka bir gerekçesi yok. Suriye topraklarının bir kısmının Amerikan güçleri tarafından işgali devam edemez'' denildi.