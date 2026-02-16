  • İSTANBUL
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin

Uzmanlar, Ramazan ayında yoğun tüketilen hurmayla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Peki, hurma alırken nelere dikkat etmek gerekli?

#1
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hurmaya olan talep artarken, uzmanlar tüketicileri bilinçli seçim yapmaları konusunda uyardı.

#2
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin

Genelde Ramazan ayında Medine hurmalarının daha çok tercih edildiğini belirten Mücahit Çakmak, "Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin’den, Mısır’dan bizim tercihimiz genelde Medine hurmaları oluyor. Daha çok onlar tercih ediliyor. Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin’den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor, lezzet açısından Medine hurmalarını tercih ediyoruz. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor" dedi.

#3
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin

Hurma alırken nelere dikkat edilmeli?

#4
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin

Hurma almadan önce eğer imkanınız varsa ortadan ikiye bölün ve içinin ne renk olduğuna dikkat edin. Eğer içi koyu bir renkse bu hurmanın bozulmaya başladığının bir göstergesidir.

#5
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin

Bazı hurmaları elinize aldığınız zaman dışı yapış yapış olur ve elinizde sanki şerbetli bir tatlıya dokunmuş gibi bir his bırakır. İşte bu tarz hurmaların dış kısmı tatlı olsun diye işlem görmüştür. Bu sebeple dışı yapış yapış olan hurmalardan uzak durmanız gerekir.

#6
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin

Doğada yetişen hiçbir meyvenin kabuğu parıl parıl parlamadığı gibi hurmanın da parlamaz. Ancak maalesef satıcılar ürünlerini satmak adına bazı tekniklerle hurmanın daha iştah açıcı durması için dış yüzeyini parlatıyor. Bu sebeple dışı parıl parıl parlayan hurmadan da uzak durulması gerekiyor.

#7
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin

Açıkta satın aldığınız hurmalarda bu durumu tespit edebilmeniz oldukça zor olsa da pakette aldığınız ürünlerin ambalajında mutlaka neler içerdiği yazmak zorunda. Bu sebeple eğer ambalajlı hurma tercih ediyorsanız glikozla tatlandırılmadığından emin olmalısınız. Aksi halde hurma size faydadan çok zarar verecektir.

#8
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin

Her ne kadar sıcak iklim şartlarına alışkın bir meyve olsa da uzun yollardan geldiğinden dolayı ve kurtlanma ihtimalinden dolayı hurmanın soğuk ortamda muhafaza edilmesi çok önemli. Bu sebeple aldığınız hurmanın hangi şartlarda saklandığına dikkat ederseniz bozuk gıda alma ihtimali düşecektir.

