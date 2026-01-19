Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin ülke genelinde merkezi otoriteyi tesis etme çalışmaları kapsamında mülki idare amirleri belirlenmeye devam ediyor. Son olarak, Halep’teki başarılı çalışmalarıyla tanınan Abdurrahman Salame, Rakka Valisi olarak görevlendirildi.

Suriye’deki yeni idari yapılanma kapsamında Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valiliği görevine getirildi. Halep Valisi Azzam el-Garib, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "mücadele ve özgürlük yolundaki dava arkadaşım" olarak nitelediği Salame’nin yeni görevini tebrik etti. Vali el-Garib, Salame’nin Halep’teki görev süresi boyunca hizmetlerin geliştirilmesi ve bölgedeki şartların iyileştirilmesinde büyük emeği olduğunu belirterek, bu atamanın Rakka’nın istikrarı, güvenliği ve vatandaşların huzuru için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Halep Valisi el-Garib, Salame’ye geçmişteki değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Rakka’nın geleceği için yürüteceği bu kritik görevde başarılar diledi.

1971 Halep kırsalı doğumlu olan Abdurrahman Salame, 2011 yılında devrimin patlak vermesiyle birlikte silahlı mücadele saflarına katılan isimler arasında yer alıyor.

