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Dünya Suriye’de sözde Kürdistan planı
Dünya

Suriye’de sözde Kürdistan planı

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, Suriye’deki terör örgütü YPG ile diğer ılımlı Kürt oluşumu ENKS’yi biraraya getirmek için düğmeye bastı. Uzun bir aradan sonra ABD’nin baskısıyla bu hafta görüşecek olan her iki oluşumu birleştirmek isteyen Biden, bu girişimiyle Suriye’nin kuzeyinde, Irak’taki gibi “Özerk Kürt Bölgesi” yönetimi oluşturmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:00:00 -
Suriye’de sözde Kürdistan planı

 Münübe Yılmaz 

Amerika’nın yeni başkanı Joe Biden, Suriye’de sekteye uğrayan Kürt planını yeniden hayata geçirmek için düğmeye bastı...

Ortadoğu masasına YPG destekçisi Brett McGurk’u atayan ve Savunma Bakanlığı’nın başına da YPG’ye siyah yardımının başını çeken Lloyd Austin’i getiren Biden yönetimi Suriye’deki kirli planlarını yeniden hayata geçirmek için çalışmaya başladı. Bu doğrultuda kendileriyle çalışan maşaları PKK/YPG ile bölgedeki diğer ılımlı Kürtleri bir araya getirmeye çalışan Amerika, iki tarafı uzun süre sonra yeniden masaya oturmaya ikna etti. 

Kuzey Suriye’de Türkiye’nin de olumlu baktığı ılımlı Kürt grubu Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile PYD arasındaki müzakerelerinin ABD garantörlüğünde bu hafta yeniden başlayacağı bildirildi. Yerel basına konuşan YPG bölgesinden bir isim, ENKS ile PYD öncülüğündeki sözde Kürdistan Ulusal Birlik Partileri (PYNK) arasındaki Kürt-Kürt birlik müzakerelerinin bu hafta içerisinde yeniden başlayacağını söyledi.

ABD baskısıyla buluşacaklar

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynağa göre, PYD’nin birlik müzakerelerini bozmak için PKK’den talimat aldığı ve ENKS ile görüşmelere fazla istekli olmadığı ancak ABD’nin baskısıyla masaya oturduğu iddia edildi.

Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: “PKK ve PYD’ye bağlı medya grupları, ENKS ve Peşmerge güçlerine (Barzani’ye bağlı) karşı büyük bir karalama kampanyası yürüttü. ENKS’nin ofislerini yaktı, aktivistleri tutukladı. Ancak Amerika isteyince PYD yaptıklarını ve aralarındaki düşmanlığı bir kenara bırakıp masaya oturmaya ikna oldu” dedi.

Suriye’nin kuzeyi karıştırılıyor

ABD garantörlüğünde başlayacak müzakere toplantılarına PYNK ve ENKS müzakere heyetlerinin yanı sıra YPG’nin sözde genel komutanı Abdi Şahin’in de katılacağı öğrenildi.

 Türkiye’nin Suriye’nin yeni anayasa görüşmelerine katılmasına karşı olmadığı ENKS’nin ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilcisileri ile görüştüğü onların da baskıyla ikna edildiği ifade edildi.

15 Ocak’ta Suriye’deki kürt birliğini destekleyeceğini belirten Amerika, bunun Suriyeli kürtler için daha parlak bir gelecek olacağını açıklamıştı.

Suriye’nin kuzeyinde Irak’taki gibi  bir “Kürt Özerk Bölgesi” kurmak isteyen ABD’nin, PYD ile ENKS’i birleştirmek için her yolu deneyeceği de belirtildi.


Yeni Akit Gazetesi
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