Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı
Kandan beslenen İsrail'in gazına gelen terör örgütü PKK/YPG'nin, dün Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna saldırılarıyla başlayan çatışmalar şiddetlendi. Halep'in bazı bölgeleri askeri bölge ilan edilirken Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri kuşatıldı. Ayrıca Suriye'de uçuşlar durdurulurken okullar da tatil edildi.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde devam ediyor.
Terör örgütü, sabah saatlerinde kentin Süryan Mahallesi'nde sivil yerleşim yerlerini topçu saldırısıyla hedef alırken, kuşatılan Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri çevresinde aralıklarla ağır silahlarla çatışma sesleri duyuluyor.
Kaynak: Haberler.com