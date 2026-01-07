  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı
Dünya

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Kandan beslenen İsrail'in gazına gelen terör örgütü PKK/YPG'nin, dün Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna saldırılarıyla başlayan çatışmalar şiddetlendi. Halep'in bazı bölgeleri askeri bölge ilan edilirken Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri kuşatıldı. Ayrıca Suriye'de uçuşlar durdurulurken okullar da tatil edildi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde devam ediyor.

 

Terör örgütü, sabah saatlerinde kentin Süryan Mahallesi'nde sivil yerleşim yerlerini topçu saldırısıyla hedef alırken, kuşatılan Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri çevresinde aralıklarla ağır silahlarla çatışma sesleri duyuluyor.

Kaynak: Haberler.com

Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu
Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Dünya

Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı
Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı

Gündem

Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu
Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu

Dünya

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!
Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

Dünya

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23