Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı

AA
AA Giriş Tarihi:
Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı

Suriye'de sıcak bir gelişme yaşandı. Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış bir savaş uçağı, Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesine hava saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin kendi muhabirine dayandırdığı haberine göre, Ürdün'e ait olduğu değerlendirilen bir savaş uçağı, silah tüccarlarının silah deposu olarak kullandığı El-Kefr beldesinin doğusundaki spor kompleksi ile Tel Kalib çevresini hedef aldı.

Saldırıya ilişkin Ürdün tarafından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

 

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sınır hattında gerçekleştirilen hava bombardımanıyla çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

