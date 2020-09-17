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Aktüel Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli için Sudan'da mevlit okutuldu
Aktüel

Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli için Sudan'da mevlit okutuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:25:48 -
Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli için Sudan'da mevlit okutuldu

HARTUM (AA) - Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman için Sudan'ın başkenti Hartum'da mevlit okutuldu.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanlığınca Hartum'un Mücahidin semtindeki Burai Camisi Kur'an Kursu'nda düzenlenen törene eski Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Ammar Mergani, Hartum Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Mustafa Bülent Dadaş, bazı Türk kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile öğrenciler ve Sudanlılar katıldı.

Törende Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Kıdıman için Kur'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi. Kur'an kursu öğrencileri ve davetlilerden oluşan 200 kişiye yemek ikram edildi.

AA muhabirine konuşan eski Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Ammar Mergani, Türkiye'nin Sudan'daki insani yardım faliyetlerinden memnun olduklarını, destek ve iş birliğinin artmasını temenni ettiklerini ifade etti.

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