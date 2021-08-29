  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Suriye'de PKK işgalindeki beldede Rus askeri konvoyu taşlandı
Morutan sahne alıyor!
Fener'e Japon orta saha
Ali durdurulamıyor!
Dünya Suriye'de PKK işgalindeki beldede Rus askeri konvoyu taşlandı
Dünya

Suriye'de PKK işgalindeki beldede Rus askeri konvoyu taşlandı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Tel Temir beldesinde, aralarında örgüt destekçilerinin de bulunduğu siviller, bölgeden geçen Rus askeri araçlarını taşladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 18:53:00 -
Suriye'de PKK işgalindeki beldede Rus askeri konvoyu taşlandı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin kuzeybatısında yer alan Tel Temir beldesinde, aralarında örgüt destekçilerinin de bulunduğu siviller, bölgeden geçen Rus askeri araçlarını taşladı.

Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelerde gelişmeleri takip eden yerel haber siteleri, Rus askeri konvoyunun Haseke'nin kuzeybatı kırsalındaki Tel Temir beldesinden geçişi sırasında yaşananlara dair görüntü paylaştı.

Görüntüde, aralarında örgüt destekçilerinin de olduğu sivillerin, Rus ordusuna ait zırhlı araçları ve tankları taşladığı görüldü.

Terör örgütü destekçileri, daha önce de Türkiye’nin düzenlediği operasyonlar nedeniyle Suriye’nin kuzeyinden çekilen bazı ABD askeri unsurlarını taşlamış ve kendilerini Türkiye'ye karşı savunmasız bırakmakla suçlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay