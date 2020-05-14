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Aktüel

Suriye’de mülteci kampında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye’de bulunan mülteci kampında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 22:53:21 -
Suriye’de mülteci kampında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye’de bulunan mülteci kampında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.


Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Termanin bölgesindeki mülteci kampında yangın çıktı. Yangında 1 çocuk hayatını kaybederken, 2 çocuk yaralandı. Yetkililer, yaralı çocukların hastaneye sevk edildiğini aktarırken yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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