Suriye'de milli ordu kuruluyor
Türk Silahlı Kuvvetleri ile terör örgütlerine karşı birçok başarılı operasyon gerçekleştiren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında altında birleşiyor.04 Ekim 2019 Cuma 16:17
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bugün Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini basın toplantısıyla duyuracak. Suriye Milli Ordusu, Türkiye'ye Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon çağrısında bulunarak tam destek vereceklerini açıklayacak.
Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e yönelik düzenlediği harekatta da ÖSO birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket etmişti.
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