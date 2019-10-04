Suriye'de milli ordu kuruluyor Türk Silahlı Kuvvetleri ile terör örgütlerine karşı birçok başarılı operasyon gerçekleştiren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında altında birleşiyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bugün Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini basın toplantısıyla duyuracak. Suriye Milli Ordusu, Türkiye'ye Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon çağrısında bulunarak tam destek vereceklerini açıklayacak. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e yönelik düzenlediği harekatta da ÖSO birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket etmişti.

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