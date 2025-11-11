Suriye’de kritik eşik! Fidan’dan Beyaz Saray temasları sonrası flaş açıklama: “Erdoğan’ın selamını ilettim”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve diğer üst düzey yetkililerle yaptığı kritik görüşmelere dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ŞARA ZİYARETİYLE DENK GELDİ: ERDOĞAN’IN SELAMLARINI İLETTİ

Fidan, Beyaz Saray'a ABD tarafından davet edildiğini ve ziyaretinin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ziyaretiyle denk geldiğini kaydetti.

Görüşmenin bir kısmında davet edildiğini belirten Fidan, ABD Başkanı Trump’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve iyi dileklerini aktardığını söyledi.

Fidan, Suriye'nin kalkınması, birliği, huzuru ve bölge güvenliğine ilişkin birçok konuyu ABD'li muhataplarıyla görüştüklerini ifade etti.

ÜÇLÜ ZİRVE VE SEZAR YASASI VURGUSU

Fidan, Beyaz Saray'da Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu uzun bir toplantı yaptıklarını ve bu toplantıya daha sonra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in de katıldığını aktardı.

Görüşmelerin ana gündem maddeleri şunlardı:

Suriye’de Sorun Alanları: Suriye'nin kuzey ve güneyindeki sorunlu bölgelerin nasıl daha iyi yönetileceği.

Sezar Yasası: Suriye ekonomisinin tekrar ayağa kalkması için yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasıyla ilgili Kongre'den geçecek yeni düzenleme ihtiyacı.

Suriye'nin Bütünlüğü: Fidan, sorunların dikkatle yönetilmemesi halinde "ülkenin bütünlüğüne yönelik bir sıkıntının ortaya çıkma ihtimali" olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN VE UKRAYNA DOSYALARI

Fidan, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile ayrı bir toplantıda Filistin ve Gazze'deki ateşkes sorunları dahil birçok konuyu görüştüklerini belirtti.

Witkoff’un Rusya-Ukrayna dosyasına da baktığına dikkat çeken Fidan, savaşın durması için atılacak adımları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki görüşlerini paylaştıklarını dile getirdi.

İran nükleer müzakereleri de ele alınan diğer konular arasındaydı.

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ: "SOYKIRIMIN DURMASI"

Gazze'deki gelişmelere de değinen Fidan, BMGK'daki barış planı karar taslağına ilişkin: