Suriye’de istikrar sağlanmadan komşu ülkelerde de sağlanması mümkün değildir

YENİ AKİT ANKARA

Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Şehzade Demir gündem değerlendirmesinde geleceğin gençleri ve mülteci sorunlarına dikkat çekti.

Maneviyatsızlık gençleri bunalıma sürüklüyor

Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Şehzade Demir, “Geleceğin inşası gençlerin eli ile olacaktır. Maddi ve manevi anlamda ihtiyaçları karşılanmış, erdemli bir gençlik, kendisi ile beraber toplumu da kalkındırır. Bu denli önemli olan gençliğin son dönemlerde gelecek kaygısı, ateizm veya deizm ile anılması büyük bir talihsizliktir. Bu sorun, siyasetin ve toplumun en önemli gündem konusu olmalı, kapıdaki tehlikenin farkına varılmalı ve gerekli tedbirler derhal alınmalıdır. Büyük kültürleri ve medeniyetleri oluşturan kök, dindir. İnançsızlık, toplumlar ile medeniyetlerin önündeki en büyük tehlikedir. Dinin toplumdaki yanlış temsili, popüler kültür, hâkim paradigma ve laik eğitim sistemi gibi birçok etkenin körüklediği bu sorun, gençliğin değerlerine yabancılaşmasına sebep olmanın yanı sıra adalet temelli bir düzenin oluşmasını da engellemektedir. Türkiye, geri dönülmez bir noktaya gelmeden evvel bu soruna gereken önemi vermeli ve bu minvalde politikalar geliştirerek riski bertaraf etmelidir. Gençliği hâkimiyeti altına alan popüler kültüre önemsiz bir ergen akımı gibi yaklaşmayı bırakmalı ve bunu destekleyen politikalarına son vermelidir. Özellikle Batı menşeli laik ideolojiyi dayatan eğitim sistemini kökünden değiştirmelidir. Öte taraftan hükümet problemin ciddiyetini kavramalı, gençleri ne pahasına olursa olsun ekonomik kaygılardan ve manevi buhrandan kurtarmalıdır. Ayrıca gençleri özüne yabancılaştıran ve kültürüne düşman haline getirmeye çalışan yazılı, basılı ve görsel yayınlar ile iletişim platformları kontrol altına alınmalıdır” diye konuştu.

Mülteciler sorunun kaynağı değil mağdurlarıdır

Şehzade Demir, Suriye’de devam eden iç savaşın en yakıcı sonuçlarından birisi hiç kuşkusuz mülteciler meselesidir. Göçten en çok etkilenen ülkelerin başında ise Türkiye gelmektedir. Halkımız başından beri mültecilere bağrını açmış, maddi ve manevi bütün imkânlarını seferber etmiştir. Bu seferberlik, Müslüman halkımızın inancının ve sahip olduğu medeniyet mefkûresinin bir gereğidir. Ancak sürecin uzaması, zamanla birtakım sorunların baş göstermesine neden olmuştur. Menfur bazı olayların yaşanmasında birinci etken, kimi çevrelerin sıklıkla kullandığı ırkçı ve ötekileştirici söylemlerdir. Bu nicelikte mülteci barındırmanın sosyal ve iktisadi bazı sonuçları da olacaktır elbette. Süreç uzadıkça kışkırtmalar veya istikrarsızlık oluşturma girişimleri de olacaktır. Bunların önüne geçebilmek için herkesin daha duyarlı, daha insanî ve daha sorumlu davranması gerekmektedir. Mültecileri ötekileştirip düşmanlaştırarak müspet bir sonuca ulaşılamayacağı açıktır. Suriye’nin bu hâle gelmesinde bölge ülkelerinin yanlış politikalarının etkisi büyüktür. Yapılması gereken; bölge ülkelerinin olabilecek en hızlı şekilde Suriye’yi istikrara kavuşturmak ve mültecilerin ülkelerine dönüş şartlarını oluşturabilmektir. Bu kapsamda öncelikle dışarıdan yapılan müdahaleler durdurulmalı, Türkiye ve İran daha fazla zaman kaybetmeden Suriye halkının çıkarlarını koruyacak bir siyasi çözüm için daha fazla çaba sarf etmelidir. Bir kez daha anlaşılmıştır ki Suriye’de istikrar sağlanmadan komşu ülkelerde de sağlanması mümkün değildir.