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Dünya Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara karşı gerçekleştirilen hava saldırısında 9 kişi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 00:13:00 -
Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin Deyrizor ilinin doğusunda bulunan Elbukemal ilçesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki yabancı teröristlere ait bir askeri araç Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri tarafından hava saldırısıyla vuruldu.

Saldırı sonucu Afganistan kökenli Fatimiyyun grubuna mensup 9 terörist öldürüldü.

DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak sınırındaki Elbukemal'de İran destekli yabancı grupların mevzilerine 3 Eylül'de aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava saldırılarında ise 27 terörist öldürülmüştü.

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