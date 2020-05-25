Suriye'de Hola katliamının 8'inci yıl dönümünü

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA - Beşşar Esed rejiminin 25 Mayıs 2012'de Suriye'nin Humus ilinin Hola bölgesinde çoğu çocuk ve kadın toplam 108 kişiyi öldürerek gerçekleştirdiği katliam 8'inci yılını geride bıraktı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Mayıs 2012'de Esed rejiminin ordu birlikleri ile rejim yanlısı Şebbiha güçlerinin 108 kişiyi öldürdüğü ve rejiminin iç savaştaki ilk katliamı olarak anılan Hola katliamına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Mustafa, "Hola katliamı, uluslararası toplumun nabzını yoklamak için işlenen bir katliamdı. Sessiz kalınınca da rejim bu katliama yüzlercesini ekledi." dedi.



Katliamdan sonra eli kanlı Esed rejiminden hesap sorulmadığının altını çizen Mustafa, "Eğer uluslararası toplum Hola ve Beyyada gibi katliamlarda rejimden hesap sorsaydı, şu ana kadar işlenen yüzlerce katliam yaşanmazdı." diye konuştu.



Mustafa, Suriye'de insanlığa karşı savaş suçu işleyenlerin yargılanmaması nedeniyle rejim ve destekçilerinin katliamlarına devam ettiğini ve bu yüzden yüz binlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.



- 25 Mayıs 2012 Hola katliamı



Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin Humus ilinin Hola bölgesinde 25 Mayıs 2012'de 49'u çocuk, 34'ü kadın toplam 108 sivili katletti.



Rejim'in topçu bataryalarının, bölgeyi aralıksız yaklaşık 13 saat bombalamasının ardından rejim yanlısı Şebbihalar, baskın yaparak çok sayıda sivili kesici ve delici aletlerle öldürdü.



Hola katliamı sırasında Şam'da bulunan dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan da "bu trajik olayın kendisini şoke ettiğini ve ürküttüğünü" söylemiş, bunun "ağır sonuçları olan tiksinti verici bir eylem olduğunu" ifade etmişti. BM İnsan Hakları Konseyi, 1 Haziran 2012'de Hola katliamını kınamıştı.

Katliamın ardından kurulan BM araştırma komisyonunun Ağustos 2012'de açıkladığı raporda, rejime bağlı Şebbiha ismi verilen milislerin, sivilleri kasten öldürdüğü, kurbanların küçük bir bölümünün top ve tank atışları nedeniyle öldüğü, çoğunun ise yakın mesafeden katledildiği bulgularına yer verilmişti.



