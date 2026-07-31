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Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

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Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, teknik direktör Fatih Tekke'ye övgüde bulunarak, "Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim, hocayı şöyle tarif ediyorum; taktiksel anlamda bir çılgın. Taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı." dedi.

#1
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Onana, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın kampında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Kampın iyi gittiğini ve gayet iyi çalıştıklarını belirten Onana, "Çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Takımımız birlik olmuş durumda. Bu da çok önemli. Önümüzde zorlu, uzun bir sezon olacak. Gayet iyi çalışıyoruz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

#2
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Geçen sezon sonunda "Görev tamamlandı.' şeklinde sosyal medyadan verdiği mesajın bir ayrılık gibi algılanmaması gerektiğini anlatan Onana, şöyle devam etti: "Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgi için teşekkür ediyorum. Eğer bir başarı elde edildiyse, bu onların sevgisi ve desteği sayesinde mümkün oldu. Sezon sonunda 'Görev tamamlandı.' demiştim çünkü geçen sezonki hedefimiz başarılı olmak ve bir kupa kazanmaktı. Benim için görevimizi tamamlamak, takım olarak bir kupa kazanıp başarılı olmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Hem kendi adıma hem de takım adına güzel bir sezon geçirdik. Kupa görevini tamamlamıştık."

#3
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Deneyimli kaleci Trabzon'a geri dönüş sürecindeki düşüncelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Geri dönüş kararım çok basit oldu. Kupayı kazandığımız anda Ertuğrul başkanımız sahada yanıma gelip, 'Andre, 1 yıl daha kalmanı istiyorum.' dedi. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim. Çünkü başkanımız sözünde duran birisi. Bana bu talebi iletmişti ben de zaten mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım."

#4
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Bu sezonun geçen sezona göre çok daha zor olacağına dikkati çeken Onana, şunları söyledi: "Daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler daha fazla bize odaklanacak. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir, zorluklar yaşayabiliriz. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarımız, taraftarlarımız herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı, daha iyisini de yapacak. Zorluklar için de hazırız."

#5
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Onana, geçen sezon özellikle penaltılarda gösterdiği başarı ile Türkiye Kupası'nı kazanmalarına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti: "Kupayı kazandığımız an çok mutlu hissettim. Bu hem benim için hem de takımımızın verdiği emeğin karşılığı olması açısından çok önemliydi. Bu ödülü almak beni çok mutlu etti. Takım arkadaşlarım adına da unutulmaz bir andı. Büyük takım olmanın refleksini göstermeniz gereken anlar vardır. Kalecinin de takımın kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmaması gerekir. Ben de bana duyulan güveni karşılıksız bırakmamak için elimden geleni yapıyorum. Penaltıları kurtarmış olmam önemli olabilir ancak bu başarıda asıl pay, takımımızın ortaya koyduğu büyük mücadeleye aittir."

#6
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

"Sizin de bildiğiniz gibi tarihte her zaman kazanları hatırlar." diyen Kamerunlu kaleci, "Bu anlamda bizim için gururla, mutlulukla hatırlanacak bir an oldu. Hem bireysel anlamda hem kolektif anlamda hem de taraftarlarımız için gerçekten unutulmayacak anlar oldu. Tabii ki bunda bir payım varsa ben de çok mutlu olurum ama takım arkadaşlarımın değeri de aynı zamanda önemli. Trabzonspor'a geliş amacım bu zaten. Belki de Trabzonspor'a transfer edilişim bu yüzden. Bu zorlu anlarda öne çıkabilmek, sorumluluk almam gereken durumlarda o sorumluluğu alabilmek, üstlenebilmek. İşler bazen iyi gidebilir bazen kötü gidebilir ama o anlarda sorumluluğu almak gerekir." ifadesini kullandı. Kendi performansından çok takım arkadaşlarının başarısının ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Onana, "Penaltıları gole çeviren takım arkadaşlarım olmasaydı bu kupayı kazanamazdık. Elbette kurtarışlarımda kendi yaptığım ufak ipuçları var. Bunu kendime saklayayım. şeklinde konuştu.

#7
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Onana, kalede rahat olmasına ilişkin olarak, "Tecrübe diyebilirim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi elit seviyede, bu seviyelerde çok uzun süredir oynuyorum. Yaklaşık 10-12 yıl oldu bu seviyelerde oynuyorum. Buna benzer birçok maç oynadım. Bu seviyelerde çok maç oynamış olmak da size bir sakinlik getiriyor ama benim en çok yapmaya çalıştığım şey tadını çıkarmak." diye konuştu. Maç içerisinde rakip takımın kendilerine nasıl pres yaptığını, hangi tarafa bastığını, baskının birebir gelip gelmediğini, hangi yönde boşluk olduğunu görmeye çalıştığını aktaran Onana, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu görürken de tadını çıkarmaya, eğlenmeye çalışıyorum maç içesinde. Ama sadece bu benim başarım değil, bu sakinliği bana veren takım arkadaşlarım. Çünkü takım arkadaşlarımın mücadelesi, onların boşa çıkması, doğru alanları değerlendirmesi olmasa benim de bu konuda başarılı olmam mümkün değil. Kalede, bu kadar sakin kalabilmem mümkün değil. Aynı zamanda tabii ki onların bana karşı gösterdiği güven de beni ayrıca kalede daha da sakin kalmaya itiyor."

#8
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Deneyimli kaleci, Avrupa kupalarında takım olarak neler başarabileceklerine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu: "Futbol anlardan ibaret bir oyun. Doğru anı yakalarsanız ve gelişiminizi sürdürürseniz bu takımlara karşı başarılı olabilirsiniz. Ajax'ta oynadığım dönemde, henüz çok genç bir oyuncuyken Real Madrid ve Juventus gibi takımlara karşı önemli galibiyetler aldık. Belki o maçlardan önce kimse bu takımları yenebileceğimizi düşünmüyordu. Futbol böyle bir oyun. Her şey mümkün. Önemli olan o anları doğru oynamak. Futbol korkuyla oynanmaz. Her zaman cesur olmalısınız. Kazanırsanız büyük mutluluk yaşarsınız, kaybederseniz de ders çıkarırsınız. Sonraki maçı kazanmak için yeniden sahaya çıkmanız gerekir. Her zaman kazanma mentalitesiyle sahada olmak gerekir. Korkuyla futbol oynanmaz." Türkiye'de çok kaliteli hücum oyuncularına karşı mücadele ettiğini dile getiren Onana, "Oynamaya devam ediyorum. Türkiye liginde çok kaliteli santrforlar ve hücum oyuncuları var. Her takımda beni olumlu anlamda şaşırtan futbolcular bulunuyor. Kolay bir lig değil. Çok önemli oyuncuların forma giydiği, seviyesi yüksek bir lig." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Onana, teknik direktör Fatih Tekke'den övgüyle söz ederek şunları aktardı: "Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim, hocayı şöyle tarif ediyorum; taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu tamamen olumlu anlamda söylüyorum. Geçen sezon taktiksel anlayışıyla bize bir kupa kazandırdı. Futbol konusunda çok net fikirleri var ve bunları anlatmaktan ya da uygulamaktan çekinmeyen biri. Risk almaktan korkmuyor, oyundan korkmuyor ve yapılması gereken her şeyi yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmaktan büyük keyif alıyorum."

#10
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Fatih Tekke için "Hem kendi adıma iyi bir arkadaş hem de çok iyi bir antrenör." diyen Onana, "Burada ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bu yıl da olabilir, sonraki yıl da. Ne kadar birlikte çalışacağımız belli değil. Ancak hocamı her zaman iyi hatırlayacağım. Kendisine her zaman en iyi dileklerimi iletiyor ve nerede olursam olayım başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Trabzon'da çok fazla dışarı çıkmadığını, genellikle evde ya da kulüpte vakit geçirdiğini anlatan Onana, şöyle konuştu: "Genelde ya evde ya da kulüpteyim. Çok dışarı çıkmasam da insanların sevgisini her zaman hissediyorum. Burada futbol da hayat da duygularla yaşanıyor. Daha önce birçok ülke gördüm. Daha yoğun ve daha taktiksel futbolun oynandığı yerlerde bulundum. Ancak burası tamamen duygularla yaşayan bir şehir. Tutkunun en yoğun hissedildiği yerlerden biri."

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