Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

Onana, kalede rahat olmasına ilişkin olarak, "Tecrübe diyebilirim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi elit seviyede, bu seviyelerde çok uzun süredir oynuyorum. Yaklaşık 10-12 yıl oldu bu seviyelerde oynuyorum. Buna benzer birçok maç oynadım. Bu seviyelerde çok maç oynamış olmak da size bir sakinlik getiriyor ama benim en çok yapmaya çalıştığım şey tadını çıkarmak." diye konuştu. Maç içerisinde rakip takımın kendilerine nasıl pres yaptığını, hangi tarafa bastığını, baskının birebir gelip gelmediğini, hangi yönde boşluk olduğunu görmeye çalıştığını aktaran Onana, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu görürken de tadını çıkarmaya, eğlenmeye çalışıyorum maç içesinde. Ama sadece bu benim başarım değil, bu sakinliği bana veren takım arkadaşlarım. Çünkü takım arkadaşlarımın mücadelesi, onların boşa çıkması, doğru alanları değerlendirmesi olmasa benim de bu konuda başarılı olmam mümkün değil. Kalede, bu kadar sakin kalabilmem mümkün değil. Aynı zamanda tabii ki onların bana karşı gösterdiği güven de beni ayrıca kalede daha da sakin kalmaya itiyor."