Suriye’de DSG teröristleri öğretmen kaçırdı

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yerli kaynaklara atıfla aktardığı üzere Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde PYD/YPG'nin başını çektiği DSG militanları, 15 okul öğretmenini kaçırdı.

Kaynakların verdiği bilgiye göre DSG militanları, Kamışlı kentinin bazı konut bölgelerinde baskınlar yaparak, şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 okul öğretmenini alıkoydu ve bilinmeyen bir yöne götürdü.

Bu şehirde daha önce vilayetteki devlet okullarının kapatılmasına karşı protesto düzenlediği bilgisi verilmişti.

Kürt güçleri, ABD askerlerinin desteği ile bugün Haseke ve Rakka vilayetlerinin büyük bir kısmını, ayrıca Halep ve Deyr ez Zor’da bazı yerleşim yerlerini kontrol altında tutuyor.

Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.