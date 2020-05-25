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Dünya

Suriye'de bombalı saldırı

Suriye'nin Afrin kentinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 21:37:00 -
Suriye'de bombalı saldırı

Suriye'nin Afrin kentinde patlama meydana geldi.

Suriye'nin Afrin kentindeki Raju Caddesi üzerinde bulunan askeri hastane yakınlarında patlama meydana geldi.

Yetkililer, bombanın hastane yakınlarında bulunan elektrik trafosunun içine yerleştirildiğini aktarırken, bombanın uzaktan patlatıldığını düşündüklerini ifade etti.

Yetkililer, patlamada ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı.

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