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Dünya Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Dünya

Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye’nin Halep şehrinin El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 11:51:00 -
Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'nin Halep şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El Bab ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer saldırının PKK terör örgütü tarafından düzenlendiğini iddia ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı.

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