Suriye’de barışın anahtarı Türkiye ve Rusya

Kritik bir döneme denk geldiği için merakla beklenen Erdoğan-Putin görüşmesi yapıcı ve verimli bir şekilde gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1.5 yıl aradan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze bir araya geldi. Rusya’nın Soçi kentindeki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu’nda gerçekleşen iki liderin görüşmesi yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Kovid-19 aramıza girdi

Görüşmede konuşan Erdoğan, Kovid-19’un birçok dostu birbirinden ayırdığını belirterek, yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’de yaşanan yangınlarla mücadelede verdiği destekten dolayı Putin’e teşekkürlerini ileten Erdoğan, yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Rus pilotlar için başsağlığı diledi. Erdoğan, “Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor” dedi. Siyasi, askeri, ekonomik ve ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok farklı şekilde kendini gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da şu an gayet iyi bir durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Özellikle turizmde vermiş olduğunuz destek sebebiyle de çok çok teşekkür ediyorum. Rus dostlarımızın Türkiye’yi tercih edişlerinden dolayı da minnettarız.” Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatının sürdüğünü hatırlatan Erdoğan, “Önümüzdeki yıl öyle zannediyorum ki birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor, bunların 10 bini Türk, 3 bini Rus, ama bunların hemen hemen tamamına yakını da Rusya’da eğitim aldı. Bu da tabii yine aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oluyor” dedi.

İlişkimiz güçlenerek sürüyor

Ev sahipliği için Putin’e teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir diğer konu da tabii özellikle bizim savunma sanayinde beraber attığımız adımlar. Bunu da ayrıca zaten konuşmamızda fayda var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Özellikle şuna inanıyorum yani bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı.” Ziyarete değerlendiren Erdoğan, “Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık” paylaşımında da bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin de, görüşmede yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

Putin: Suriye ve Libya'da mutabıkız

“Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor. Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar dolara, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6.5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir. İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50 arttı. Pandemi döneminde kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık, önemli bir artış da sağladık. İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum. (Karabağ’da) İş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur.”

Liderlerin antikor muhabbeti

Putin, Erdoğan’ı uğurlarken iki lider bir süre ayak üstü sohbet etti. İkili arasında tatlı bir ‘seninki düşük, benimki yüksek’ türünden antikor konuşması yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan Başkan Putin, “Ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız” ifadelerini kullandı.