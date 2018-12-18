Suriye'de ABD'nin derdi başka: Esed'den kurtulmaya çalışmıyoruz

ABD, Suriye'de Esed rejimini devirmek gibi bir isteklerinin olmadığını ifade etti. Açıklama ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den geldi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Jeffrey, Esed'in henüz iç savaşı kazanmadığını, ülkede 100 bine yakın muhalif savaşçı olduğunu ve Esed rejiminin muhaliflerle uzlaşması gerektiğini belirtti. Suriye Özel Temsilcisi Atlantik Konseyi'nde yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz tamamıyla farklı olan bir rejim görmek istiyoruz. Bu bir rejim değişikliği değil, Esed'den kurtulmaya çalışmıyoruz."

"Esed uzlaşmazsa Suriye'ye maddi katkı sağlamayız"

Aynı zamanda Suriye'nin yeniden imarı çabalarına da değinen Jeffrey, Batılı devletlerin Esed rejimi uzlaşıya yanaşmadıkça Suriye'nin yeniden imarında maddi katkı sunmayacağını da dile getirdi.

Kaynak: Mepa News