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Suriye'de ABD'nin derdi başka: Esed'den kurtulmaya çalışmıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey açıklamalarda bulundu ve Suriye'de Esed'den kurtulmaya çalışmak gibi bir dertlerinin olmadığını belirtti. Ayrıca Jeffrey, Esed'in kendilerinin desteklediği terör örgütü YPG'nin de dahil olduğu muhaliflerle uzlaşmaması halinde Suriye'ye maddi katkı sağlamayacaklarını söyledi.

18 Aralık 2018 Salı 21:37
Suriye'de ABD'nin derdi başka: Esed'den kurtulmaya çalışmıyoruz

ABD, Suriye'de Esed rejimini devirmek gibi bir isteklerinin olmadığını ifade etti. Açıklama ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den geldi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Jeffrey, Esed'in henüz iç savaşı kazanmadığını, ülkede 100 bine yakın muhalif savaşçı olduğunu ve Esed rejiminin muhaliflerle uzlaşması gerektiğini belirtti. Suriye Özel Temsilcisi Atlantik Konseyi'nde yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz tamamıyla farklı olan bir rejim görmek istiyoruz. Bu bir rejim değişikliği değil, Esed'den kurtulmaya çalışmıyoruz."

"Esed uzlaşmazsa Suriye'ye maddi katkı sağlamayız"

Aynı zamanda Suriye'nin yeniden imarı çabalarına da değinen Jeffrey, Batılı devletlerin Esed rejimi uzlaşıya yanaşmadıkça Suriye'nin yeniden imarında maddi katkı sunmayacağını da dile getirdi.

Kaynak: Mepa News

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:37
  1. James Jeffrey
  2. ABD
  3. Suriye
  4. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi
  5. Esed rejimi
  6. Suriye Özel Temsilcisi Atlantik Konseyi

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