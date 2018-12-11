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Suriye'de 5 yıl sonra ilk terhis!

Suriye'de 2013 yılından itibaren yedek subayların terhis olmasına izin vermeyen Esed rejimi, 5 yıl sonra ilk kez terhise izin verdi.

11 Aralık 2018 Salı 10:03
Suriye'de 5 yıl sonra ilk terhis!

Suriye'de 7 yıldır yaşanan kanlı çatışmalarda her yıl yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan ülke içinde ya da yurt dışına göç gerçekleştirdi.

Bu sırada Suriye'de çok sayıda terör örgütü toprak sahibi oldu. Başta YPG ve DEAŞ olmak üzere ülkenin yarıya yakınını ele geçiren unsurlarla savaşan Beşşar Esad'a bağlı rejim ordusu Rusya'nın desteğiyle ayakta kaldı.

2019'a gelinirken Suriye rejimi beş yıl zorunlu askerlik hizmeti yapmış subaylar ve 2013'te askere çağrılan yedek subayların terhis edileceğini açıkladı.

Çatışmalar başlayınca zorunlu askerlik devam etti

Suriye'de 2011 yılındaki iç savaş başlamadan önce 18 yaş ve üzerindeki erkekler 18 ila 24 ay askerlik yapıyordu. Ancak çatışmaların başlamasının ardından o dönem görev yapan tüm askerlerin terhisleri ertelenerek orduda kalmaları sağlanmıştı.

Ordunun yarısı gitti

Suriye ordusu, 2011 yılından beri süren çatışmalarda 300 bin kişilik askeri gücünün yarıya yakınını kaybetti. Bu askerlerin bir bölümü öldü ya da yaralandı. Bir kısmı ise silahlı muhaliflere katılarak saf değiştirdi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:03
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