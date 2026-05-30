  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? Her dakika kalabalık artıyor: Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez Genel Merkez'de! Şimdi arınma zamanı... Özgür Özel ve Özkan Yalım’ın WhatsApp kayıtları gündemi sarstı! Ahlatlıbel planı mesajlarda: Tamar Tanrıyar’dan çok özel iddialar Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında! Down Sendromlu çocuğun Erdoğan sevgisi! Fetih coşkusuna damga vuran görüntü Habertürk ne yapmaya çalışıyor? Kurban Bayramı sabahı köpek yayını! İzmir'de çocuk istismarı şoku! 11 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntüleri savcılığı harekete geçirdi Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sinyali: Genel merkezdeki afişlerde dikkat çeken detay Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı!
Dünya Suriye’de 13 yıllık sır çözüldü: Esad rejiminin alıkoyduğu 6 çocuk hayatını kaybetti
Dünya

Suriye’de 13 yıllık sır çözüldü: Esad rejiminin alıkoyduğu 6 çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye’de 13 yıllık sır çözüldü: Esad rejiminin alıkoyduğu 6 çocuk hayatını kaybetti

Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu, 11 Mart 2013 tarihinde eşinin tutuklanmasının ardından 6 çocuğu ve bakıcılarıyla birlikte rejim güçleri tarafından alıkonulan Suriye satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye’de 2013 yılında Beşar Esad rejimi tarafından gözaltına alınan ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamayan Suriye satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi ile ailesine ilişkin 13 yıllık gizemde önemli bir gelişme yaşandı. Esad rejimi zindanlarındaki en sembolik kayıp dosyalarından biri olarak görülen davada, 11 Mart 2013 tarihinde eşinin tutuklanmasının ardından 6 çocuğu ve bakıcılarıyla birlikte rejim güçleri tarafından alıkonulan ve o tarihten bu yana haber alınamayan Al-Abbasi’nin çocuklarından üzücü haber geldi.

Yıllardır hiçbir izine rastlanamayan aile hakkında bugün resmi makamlardan ilk kesin açıklama yapıldı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu tarafından yayınlanan resmi basın bildirisinde, yapılan derinlemesine soruşturmalar neticesinde 6 çocuğun hayatını kaybettiğine ilişkin kesin verilere ulaşıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"Komisyonumuz, ulaşılan sonuçların profesyonel standartlara uygun olarak gözden geçirilen ve değerlendirilen bir dizi soruşturma, veri ve çapraz analizlere dayandığını teyit etmektedir. Çocukların cenazelerinin bulunması ve yerlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar, ilgili makamlarla koordineli olarak sürdürülmektedir."

Açıklamada, Rania Al-Abbasi, eşi Abdurrahman Yassin ve çocuklarının bakıcısının akıbetinin ise hala gizemini koruduğu belirtildi.

Yıllardır sosyal medya üzerinden kız kardeşi ve yeğenlerinin sesini dünyaya duyurmaya çalışan acılı dayı Hasan Al-Abbasi, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile yeğenlerinin hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri doğruladı.

Hasan Al-Abbasi, yakınlarının katilinin Suriye'de en az 41 sivilin canlı toplu mezara gömüldüğü "Tadamon Katliamı" görüntülerinin baş faili Esad rejimine bağlı istihbarat görevlisi Amjad Yousef olduğunu öne sürdü. Al-Abbasi şu ifadeleri kullandı:

 

"Yıllardır aradığımız kız kardeşimin çocuklarını sonunda gördük, ama ne yazık ki şehit olarak. Amjad Yousef, devrimin başında mazlumlara yönelik yürüttüğüm insani yardım faaliyetlerim nedeniyle, doğrudan benden intikam almak amacıyla kız kardeşimin 6 masum çocuğunu katletti" dedi.

13 yıl boyunca zindanlarda saklanan bu vahşetin perdesinin aralanması, Suriye genelinde büyük bir yankı uyandırdı.

Suriyeli kaynaklara göre 2013 yılında rejim tarafından alıkonulan Dima, Entisar, Najah, Alaa, Ahmed ve Layan adlı çocukların yaşları 2 ila 14 arasında değişiyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!
Gündem

Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Enes Uludemir, karanlık yapının siyaseti dizayn etme operasyonlarına dair kan donduran açıklamalar..
Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'
Gündem

Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan ve mahkeme salonlarına kadar taşınan liderlik ve deleg..
Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!
Gündem

Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2.5 yıl sonra gittiği Geinel Merkez’de halka hitap ederken mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23