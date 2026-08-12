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Gündem Suriye ve Lübnan arasında kritik telefon trafiği! Bölgesel istikrar için iş birliği adımı!
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Suriye ve Lübnan arasında kritik telefon trafiği! Bölgesel istikrar için iş birliği adımı!

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Suriye ve Lübnan arasında kritik telefon trafiği! Bölgesel istikrar için iş birliği adımı!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki komşu ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi meselelerini masaya yatırdı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile iki ülke arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun güçlendirilmesini ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edilmesi ile güvenlik ve istikrarın desteklenmesi konuları masaya yatırıldı.

Taraflar ayrıca bölge ve uluslararası gelişmeler ile bunların Suriye ve Lübnan'a yansımalarını değerlendirdi.

Görüşmede, ortak öneme sahip konuların ele alınması amacıyla iki ülke arasındaki koordinasyonun ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

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