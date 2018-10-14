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Suriye üzerinden gelen toz bulutu, gök yüzünü kızıla bürüdü

Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen yoğun toz bulutu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hayatı felç etti.

14 Ekim 2018 Pazar 18:38
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, gök yüzünü kızıla bürüdü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede gökyüzü, kızıla dönerken, esnaf da iş yerlerini kapattı.

Gökyüzü kızıla büründü

Sınırda yer alan Ceylanpınar'da, öğleden sonra Suriye üzerinden gelen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu, ilçeyi kaplarken, gökyüzü de kızıla döndü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, esnaf, iş yerlerini kapattı. Yöre esnafından Muhammed Burak Uçkun, "Sabah bir şey yoktu, öğleden sonra toz bulutu gelmeye başladı. Mecburiyetten iş yerimi kapatmak zorunda kaldım" dedi. 

SANLIRFA'NIN CEYLANPINAR ILCESINDE SURIYE UZERINDEN GELEN TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKILEDI. FOTO: SAFAK SAG-SANLIURFA-DHA

SANLIRFA'NIN CEYLANPINAR ILCESINDE SURIYE UZERINDEN GELEN TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKILEDI. FOTO: SAFAK SAG-SANLIURFA-DHA

SANLIRFA'NIN CEYLANPINAR ILCESINDE SURIYE UZERINDEN GELEN TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKILEDI. FOTO: SAFAK SAG-SANLIURFA-DHA

SANLIRFA'NIN CEYLANPINAR ILCESINDE SURIYE UZERINDEN GELEN TOZ BULUTU HAYATI OLUMSUZ ETKILEDI. FOTO: SAFAK SAG-SANLIURFA-DHA

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 18:38
  1. Şanlıurfa
  2. Ceylanpınar
  3. Toz bulutu
  4. şehir kızıla büründü

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