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Suriye uyruklu şahsın cesedi yol kenarında bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 23:46
Suriye uyruklu şahsın cesedi yol kenarında bulundu

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Ankara karayolu Zengen Mahallesi'ndeki Zengen Jandarma Karakolu'nun ilerisinde, Radvan Alkouja (68) isimli Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil ekiplerince, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Suriye uyruklu Alkouja’nın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 23:46
  1. Ankara
  2. ereğli

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