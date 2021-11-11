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Gündem Suriye Üs Bölgesi'nden acı haber
Gündem

Suriye Üs Bölgesi'nden acı haber

Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçiren sözleşmeli topçu er Celal Esen, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 20:23:00 -
Suriye Üs Bölgesi'nden acı haber

Edinilen bilgiye göre, Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi.

Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Celal Esen'in Mersin'in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de baba ocağına acı haber verildi.

9 aylık sözleşmeli olan Esen'in, yarın öğlen namazını müteakip defnedileceği bildirildi.

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