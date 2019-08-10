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Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Kerkük’te

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih:- ''Irak Türkmenlerinin siyasi deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz''- Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi:- ''Suriye Türkmenleri, Suriye'nin anayasasında ülkenin asli unsuru olarak yer almalı''

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:59
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Kerkük’te

KERKÜK (AA) - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih, ''Irak Türkmenlerinin siyasi deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz'' dedi.

Vecih, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile bir araya geldi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Vecih, "Kerkük'te kendi soydaşlarımızın arasında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.'' diye konuştu.

Suriye Türkmenleri ile Irak Türkmenlerinin geçmişinin aynı olduğuna ve şimdi de aynı kaderi paylaştıklarına dikkati çeken Vecih,''Irak Türkmenlerinin siyasi deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Suriye'de bir güvenli bölgenin önemine değinen Vecih, en büyük temennilerinin bölgede barış, istikrar ve huzurun hakim olması olduğunu dile getirdi.

Vecih, bölgenin en büyük talihsizliğinin başta PKK olmak üzere bir çok terör örgütünün faaliyet göstermesi olduğunu belirterek, Suriyelilerin en büyük beklentilerinin Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge kurulması olduğunu söyledi.

Bölgede bulunan PKK ve diğer terör örgütlerinin yok edilmesi gerektiğini anlatan Vecih, göçmen durumuna düşen milyonlarca insanın da evlerine ve yurtlarına dönmesini istediklerini aktardı.

Irak Türkmenleri ile Suriye Türkmenlerinin aynı toprakların evlatları olduğunu vurgulayan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ''Suriye Türkmenleri, Suriye'nin anayasasında ülkenin asli unsuru olarak yer almalı.'' ifadesini kullandı.

Salihi, Suriye'nin yeni anayasasında Suriye Türkmenlerinin yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde Türkçenin resmi dil olması, Türkmen hakları yasası ve Türkmenlerin ülkenin ana unsuru olarak yer alması gerektiğine dikkati çekti.








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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:59
  1. Kerkük
  2. Türkmen

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